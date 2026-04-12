Residentes peruanos votan en Santa Cruz con más de 3.500 electores habilitados

La jornada electoral se desarrolla con normalidad en la zona de San Martín, donde se habilitaron mesas para ciudadanos peruanos residentes en el país.

Ciudadanos peruanos residentes en Bolivia también participan de las elecciones generales de Perú, en un proceso que se desarrolla con normalidad en la ciudad de Santa Cruz.

El punto de votación está ubicado en la zona de San Martín, en la unidad educativa Alexander von Humboldt.

El cónsul general del Perú en Santa Cruz, Hugo Pereira, informó que la jornada electoral comenzó a las 07:00 de la mañana, tras la instalación de mesas desde horas previas.

“La actividad empezó antes de las seis para instalar las mesas y la votación se desarrolla desde las siete hasta las cinco de la tarde”, explicó.

En la jurisdicción del consulado de Santa Cruz, que abarca los departamentos de Santa Cruz y Beni, se registran aproximadamente 3.500 ciudadanos habilitados para votar.

En este recinto se habilitaron ocho mesas, destinadas a recibir a los electores durante toda la jornada.

Elección de autoridades

Los ciudadanos peruanos eligen en esta jornada a diversas autoridades, entre ellas:

Presidente y vicepresidente

Senadores nacionales y del exterior

Diputados

Representantes al Parlamento Andino

Las autoridades explicaron que el sistema permite el voto cruzado, es decir, elegir diferentes partidos en cada categoría.

Proceso se desarrolla con normalidad

Hasta el momento, la jornada electoral se lleva a cabo sin inconvenientes y con una participación ordenada de los ciudadanos.

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