Peruanos en La Paz participan en elecciones presidenciales con más de 3.000 votantes

La jornada electoral se desarrolla en el Campo Ferial Chuquiago Marka, donde ciudadanos peruanos residentes en Bolivia acuden a emitir su voto.

En el marco de las elecciones presidenciales en Perú, ciudadanos peruanos residentes en Bolivia participan activamente del proceso electoral habilitado en la ciudad de La Paz.

El principal punto de votación se encuentra en el Campo Ferial Chuquiago Marka, donde se concentran votantes de La Paz, El Alto, Oruro y Pando.

Participación de connacionales

Desde tempranas horas de la mañana, los ciudadanos peruanos acudieron a emitir su voto, formando filas en el recinto electoral.

La jornada inició con la instalación de mesas a partir de las 6:00 y la apertura poco después de las 7:00, desarrollándose con normalidad.

Más de 3.000 votantes habilitados

La cónsul general del Perú en La Paz, Elizabeth Castro, informó que en este punto se encuentran habilitados 3.090 ciudadanos peruanos para participar en la votación.

A nivel nacional, se estima que alrededor de 10.000 peruanos pueden emitir su voto en Bolivia, considerando también los consulados de Cochabamba y Santa Cruz.

Proceso se desarrolla con normalidad

“La jornada se está llevando a cabo de manera muy fluida y con participación de todos”, afirmó la autoridad consular, destacando el civismo de los connacionales.

En el recinto se habilitaron siete mesas de votación para atender a los electores durante toda la jornada.

Requisitos para votar

Las autoridades recordaron que el único requisito para emitir el voto es presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) físico, ya sea en formato tradicional o electrónico.

Incluso los documentos vencidos son aceptados, siempre que correspondan a la jurisdicción habilitada.

Proceso democrático en el exterior

La participación de ciudadanos peruanos en Bolivia forma parte del proceso electoral en el exterior, que permite a los connacionales ejercer su derecho al voto desde otros países.

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