Así es el cholet del Bolívar en El Alto: más de 11 pisos y helipuerto | VIDEO

La infraestructura fue construida por dos fanáticos del club Bolívar y busca impulsar el turismo y la economía en la ciudad alteña.

En la ciudad de El Alto se inauguró un imponente cholet temático del Club Bolívar, una infraestructura que ya se perfila como un nuevo atractivo turístico en la urbe.

El edificio, de más de 11 pisos y helipuerto, fue construido por los aficionados celestes Víctor y Sonia, quienes hicieron realidad su sueño de rendir homenaje a su equipo.

El cholet cuenta con salón de eventos, hotel, monumentos alusivos al club y un helipuerto en la parte superior, desde donde se puede apreciar gran parte de la ciudad.

“Las puertas están abiertas para todos los turistas que quieran visitar el cholet”, señalaron los propietarios.

Durante su construcción, la obra también generó un importante impacto económico en la ciudad.

“Hemos generado trabajo para entre 100 y 150 personas diariamente”, destacaron, resaltando el aporte al desarrollo local.

Desde el nivel superior del edificio, los visitantes pueden observar puntos clave de El Alto como la Terminal Metropolitana y el aeropuerto, incluyendo el movimiento de aeronaves.

Impulso al turismo alteño

Los impulsores del proyecto aseguran que esta infraestructura no solo representa una pasión deportiva, sino también una apuesta por el crecimiento turístico.

El nuevo cholet busca convertirse en un espacio de visita obligada para turistas y fanáticos del Club Bolívar, consolidando a El Alto como un destino con propuestas innovadoras.

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