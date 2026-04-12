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“Que Dios los bendiga siempre”: niños comparten mensajes de amor y reflexión en su día

Durante esta jornada especial, niños y niñas expresaron su visión sobre la infancia, destacando la importancia de disfrutar esta etapa de la vida, respetar a sus padres, estudiar y mantener valores que fortalezcan su crecimiento personal.

Charles Muñoz Flores

12/04/2026 13:58

Niños celebran su día con mensajes de reflexión, alegría y esperanza. FOTO: vecteezy.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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En el marco del Día del Niño, los más pequeños no solo celebraron con juegos, risas y actividades recreativas, sino que también aprovecharon la ocasión para compartir mensajes cargados de alegría, inocencia y reflexión.

Durante esta jornada especial, niños y niñas expresaron su visión sobre la infancia, destacando la importancia de disfrutar esta etapa de la vida, respetar a sus padres, estudiar y mantener valores que fortalezcan su crecimiento personal.

“Le digo a todos los niños que disfruten su niñez, que la vivan bien… porque la niñez es lo más hermoso de la vida”, manifestó uno de los menores, reflejando la sencillez y profundidad con la que perciben el mundo.

Otros niños también enviaron mensajes de inclusión, recordando a quienes no pudieron participar en los festejos. “Que pasen un buen día… y que lo disfruten en su casa”, señalaron, demostrando empatía y solidaridad.

Además, entre sus palabras surgió una preocupación que va más allá del presente: el cuidado del planeta. “Que cuiden el planeta, porque los animales sufren”, expresó otro menor, evidenciando una creciente conciencia ambiental desde temprana edad.

Las recomendaciones también incluyeron disfrutar sanamente, compartir en familia y no dejar de lado la educación. Algunos sugirieron actividades como visitar el zoológico o ir al cine, siempre recordando la importancia de cuidarse y aprender.

En medio de la celebración, sus mensajes dejaron ver una perspectiva auténtica y esperanzadora, donde la alegría y el amor se convierten en el eje principal de la vida.

“Que pasen un buen día, y que Dios los bendiga siempre, y que disfruten su niñez”, fue uno de los deseos que resumió el sentir colectivo de los más pequeños.

¡Feliz Día del Niño Boliviano!

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