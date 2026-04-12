Última jornada en Agropecruz: lo mejor de la genética y el sector agropecuario

Con la realización de los últimos juzgamientos de las razas Nelore y Nelore Mocho, Agropecruz 2026 llega a su jornada final consolidándose como una de las vitrinas más importantes del sector agropecuario en el país y la región.

Durante varios días, productores, especialistas y visitantes fueron testigos de un intenso programa que incluyó juzgamientos, remates y actividades orientadas al fortalecimiento del mejoramiento genético, un pilar clave para el desarrollo productivo de Bolivia.

El presidente de Asocebú, Marcelo Muñoz, destacó la importancia de esta etapa final, donde se eligieron a los grandes campeones.

“Estamos llegando a un momento que reúne lo mejor que tenemos. Esto demuestra el aporte del sector en mejoramiento genético, así como en la producción de carne y leche para el consumo nacional”, señaló.

Muñoz también resaltó el reconocimiento internacional alcanzado por la genética boliviana, especialmente en las razas Nelore Mocho, consideradas entre las mejores del mundo según jueces especializados que recorren Latinoamérica. En el caso del Nelore Padrón, indicó que Bolivia se encuentra muy cerca del nivel de países líderes como Brasil, lo que refuerza el orgullo y las oportunidades de exportación.

La feria no solo evidenció el crecimiento técnico del sector, sino también su proyección global, posicionando a Santa Cruz como un referente competitivo frente a otros países de la región.

Cierre con enfoque familiar

En su último día, el evento abrió sus puertas a un público más amplio con la celebración del Día del Niño, ofreciendo una experiencia pensada para toda la familia en el campo ferial de la Fexpocruz.

Los asistentes pueden conocer más de 900 animales, disfrutar de paseos en ponis, recorrer espacios educativos como el Paseo de Producción Sostenible y participar en actividades recreativas como el globo loco. Además, áreas como Expopet y Expoleche complementaron la oferta en un ambiente que combinó aprendizaje y entretenimiento.

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