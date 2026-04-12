Brasileño acribillado en bus recibió 12 disparos y era buscado por un crimen en su país, según la Policía

Un violento asesinato ocurrido al interior de un bus encendió las alarmas de las autoridades, luego de que un ciudadano brasileño fuera ejecutado con múltiples disparos por sujetos armados que irrumpieron en la flota.

De acuerdo con el informe oficial brindado por el comandante departamental, Jhenky David Gómez Córdova, el hecho se registró cuando la víctima se encontraba como pasajero, momento en el que al menos dos hombres ingresaron al vehículo y abrieron fuego directamente contra su humanidad.

“Dispararon una cantidad aproximada de 12 impactos en el cuerpo”, detalló la autoridad policial.

Según las investigaciones preliminares, los atacantes habrían salido previamente de una hacienda cercana antes de interceptar el bus. Tras cometer el asesinato, se dieron a la fuga, por lo que la Policía ha desplegado un operativo para dar con el paradero de al menos tres sospechosos involucrados.

El levantamiento legal del cadáver se realizó con la presencia del Ministerio Público y un médico forense, mientras que el caso continúa en etapa de investigación.

Las autoridades también revelaron que tanto la víctima como los presuntos autores son de nacionalidad brasileña. Asimismo, se conoció que el fallecido tenía antecedentes penales en Brasil, donde presuntamente estuvo implicado en un hecho de homicidio.

En ese contexto, la principal hipótesis que maneja la Policía apunta a un posible ajuste de cuentas, vinculado a conflictos previos en el país vecino.

Las investigaciones continúan, mientras las fuerzas del orden intensifican la búsqueda de los responsables de este crimen.

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