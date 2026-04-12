¡Imperdible! Chicho Medina vuelve al ring y enfrentará a Carlos Bazán: todos los detalles

La adrenalina de las artes marciales mixtas volverá a sacudir el país con un evento que promete marcar un antes y un después. El próximo 21 de agosto, el excampeón de UFC José Daniel “Chicho” Medina se enfrentará a su antiguo mentor, Carlos Bazán, en una pelea que trasciende lo deportivo y se instala en el terreno de la historia y la rivalidad.

La velada, organizada por Champion 25 MMA, iniciará a las 19:30 y tendrá como escenario el coliseo Pierre Sala Promociones. Los precios de las entradas fueron fijados en 80 bolivianos para el sector general, 1800 Bs para VIP y 2800 Bs para Super VIP.

El combate estelar tendrá un condimento especial: el enfrentamiento entre maestro y alumno, con cuentas pendientes que solo podrán resolverse dentro de la jaula. Medina, tras su paso por la élite mundial, buscará consolidar su legado, mientras que Bazán intentará reafirmar su lugar como uno de los pioneros y referentes de este deporte en Bolivia.

La noche también contará con una pelea coestelar de alto voltaje entre Renzo “El Rayo” Martínez y Yazid Orozco, dos luchadores que prometen intensidad, orgullo y espectáculo en cada intercambio.

Con talento nacional, rivalidades encendidas y un ambiente que promete vibrar de principio a fin, el evento se perfila como una de las noches más impactantes en la historia reciente de las MMA en Bolivia.

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