Florentín mueve fichas para evitar la salida de Marcelo Martins de Oriente

El nuevo director técnico de Oriente Petrolero, Gustavo Florentín, aseguró que sostendrá una charla clave con Marcelo Martins para intentar convencerlo de permanecer en el equipo refinero y no abandonar la institución a fin de mes.

El estratega paraguayo reveló que, apenas tuvo contacto con la dirigencia albiverde, una de sus primeras consultas fue sobre la situación del máximo goleador histórico de la selección boliviana. Florentín remarcó que considera fundamental la presencia de Martins dentro del plantel por la influencia positiva que genera en el grupo.

“Tenemos una charla pendiente. A mí me encantaría que él pudiera seguir. Desde el momento en que hablé con el presidente, lo primero que pregunté fue cuál era la situación de Marcelo. Nos gustaría contar con él, pero dependerá también de su decisión”, expresó el entrenador.

Florentín también señaló que las conversaciones continuarán entre este fin de semana y los próximos días, mientras la dirigencia trabaja para ampliar el vínculo contractual del delantero cruceño.

Por su parte, el directivo refinero Christian Figueroa confirmó que la continuidad del Flecheiro es una prioridad para el club.

“Marcelo quiere disfrutar y vivir este momento, pero el lunes conversaremos con él. La intención es que pueda quedarse”, afirmó.

El contrato de Martins con Oriente Petrolero finaliza el próximo 31 de mayo, por lo que en la institución refinera esperan alcanzar un acuerdo que permita extender la permanencia del delantero en el club.

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