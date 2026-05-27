Prado Angelo y su debut en París: Que sirva para que más niños jueguen al tenis en Bolivia

A sus 21 años, Juan Carlos Prado Angelo logró este martes que miles de bolivianos se pegaran a la televisión para seguir Roland Garros.

Aunque terminó cayendo tras una batalla épica de cuatro horas y media ante el español Martín Landaluce, su debut firmó un hito: por primera vez en la historia, dos bolivianos (él y Hugo Dellien) coincidieron en el cuadro principal de un Grand Slam.

Pese al revés, el cruceño mira al futuro con orgullo y desea que su participación sirva para inspirar a las próximas generaciones en un país con poca tradición tenística.

"Tener el honor de participar en estos torneos y representar a mi país es algo muy lindo. Creo que hoy hubo bastante gente en Bolivia siguiendo. Esperemos que se pueda aprovechar para que muchos más niños puedan jugar" al tenis, contó en una entrevista a EFE el tenista de Santa Cruz.

Prado Angelo participó en el cuadro principal del Roland Garros junto a su compatriota Hugo Dellien. Aunque ambos hayan caído en primera ronda, ha sido la primera vez que dos bolivianos coincidían en el mismo cuadro de un grande.

"Tengo un modelo en Hugo Dellien. Él ya estuvo jugando torneos durante muchos años, está arriba, entonces ayuda bastante", añadió.

Tras su derrota ante Landaluce, el joven boliviano se quedó a las puertas de convertirse en el cuarto tenista de su país que ganaba un partido en un grande, tras Dellien (venció 3), Mario Martínez (3) y Ramiro Benavides (2).

"Fue un partido durísimo contra un rival bastante duro. Tengo un sabor amargo por la derrota, pero estoy orgulloso con el partido y el torneo que hice", indicó.

Como su verdugo de hoy, Prado Angelo presume de una notable carrera juvenil. Lideró el ránking júnior, a la que llegó tras llegar a la final de esa categoría de Roland Garros en 2023. Además, ha jugado las finales de dobles júniors del Abierto de Estados Unidos en 2022 y de Wimbledon en 2023.

Otra recompensa que Prado Ángelo se lleva es la económica, esencial para los jugadores que están fuera del top-50. Estos tenista dependen, en muchas ocasiones, del apoyo financiero de la familia, como es el caso del tenista andino.

Por haber caído en la primera fase, el joven boliviano se embolsará 87.000 euros.

"Es una inyección fuerte que me ayudará bastante a mi carrera para este año, para estar tranquilo. Me cubre un año más para viajar con mi equipo en las mejores condiciones", se felicitó.

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