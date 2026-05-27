El Shakhtar Donetsk confirmó la convocatoria del defensor boliviano Diego Arroyo a la selección boliviana para los partidos amistosos de junio frente a Scotland national football team y Algeria national football team.

La noticia fue anunciada por el club ucraniano mediante sus redes sociales, donde destacaron que el zaguero formará parte de los entrenamientos y encuentros de la Verde durante la fecha FIFA previa al reinicio de las Eliminatorias Sudamericanas.

“Diego Arroyo ha sido convocado a la Selección de Bolivia para los partidos amistosos de junio. El equipo nacional del defensor del Shakhtar jugará contra Escocia el 6 de junio y frente a Argelia el 10 de junio”, señaló parte del comunicado emitido por el club.

La selección boliviana disputará ambos compromisos amistosos en Estados Unidos como parte de su preparación internacional antes de retomar la competencia oficial.

Mira la programación en Red Uno Play