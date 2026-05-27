Tras la ausencia de Neymar: ¿Miguelito es el nuevo 10 del Santos? La respuesta de Cuca

El buen momento de Miguel Terceros sigue generando repercusión en Brasil. Tras la victoria de Santos FC por 3-0 sobre Deportivo Cuenca por la Copa Sudamericana, el director técnico Alexis Stival “Cuca” elogió el desempeño del boliviano y explicó el nuevo rol que ocupa dentro del esquema del equipo paulista.

El estratega brasileño aseguró que una de las claves para potenciar el juego de Miguelito fue brindarle mayor confianza y ubicarlo en una posición donde pueda explotar mejor sus cualidades ofensivas.

“A Miguel le he dado confianza, pero sobre todo posicionamiento para que tenga la ubicación adecuada para encarar las jugadas y no tenga que jugar de espaldas. Aprovechó muy bien el segundo tiempo”, afirmó Cuca en conferencia de prensa.

El entrenador también reveló que el futbolista boliviano ya no está siendo utilizado únicamente por las bandas, como ocurría habitualmente en la selección boliviana, sino que ahora cumple funciones más cercanas al clásico número 10.

“No solo estamos usando a Miguel por la banda derecha como jugaba allá en Bolivia. Él está jugando de 10. Hizo un gran partido contra Gremio y hoy también tuvo un buen rendimiento”, sostuvo el DT del Santos.

Miguelito volvió a ser titular con el conjunto brasileño y tuvo participación directa en una de las jugadas del encuentro que terminó sellando la clasificación del Santos a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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