¿Se queda Miguel Terceros en Santos? Fue inscrito para la Sudamericana

El "Peixe" presentó su Lista de Buena Fe con Miguelito incluido, quien formará parte del Grupo D junto a Deportivo Cuenca de Ecuador, San Lorenzo de Argentina y Recoleta de Paraguay. Su primer rival será el equipo ecuatoriano, este miércoles.

A pesar de su inclusión en la competición continental, Terceros no fue convocado para el duelo de este fin de semana frente al Flamengo, debido a que no entrenó con normalidad junto al resto del plantel. El boliviano viene de una destacada participación con la selección nacional, donde incluso marcó el gol de la victoria de Bolivia ante Surinam en el repechaje mundialista.

Con esta inscripción, Miguel Terceros se mantiene en la órbita del Santos FC, consolidando su presencia en el primer equipo y abriendo la posibilidad de ganar más protagonismo en torneos internacionales.

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