¡Para el olvido! Independiente cayó frente a Racing y terminó sin puntos en la Sudamericana (2-0)

Independiente Petrolero se despidió de la Copa Sudamericana 2026 con una nueva derrota, esta vez frente a Racing Club de Argentina por 2-0 en Buenos Aires, resultado que confirmó una campaña para el olvido del conjunto chuquisaqueño en el certamen continental.

El equipo boliviano llegó al estadio Presidente Perón únicamente para cumplir con el calendario, ya eliminado desde jornadas anteriores y sin posibilidades de pelear por un lugar en la siguiente fase. Racing, que también quedó lejos de la clasificación, aprovechó las falencias defensivas del cuadro nacional y controló gran parte del compromiso.

La apertura del marcador llegó a los 17 minutos luego de una jugada por el sector izquierdo que terminó con la definición de Duván Vergara para el 1-0 parcial. Independiente intentó reaccionar, pero volvió a mostrar dificultades para generar peligro y sostener el ritmo del partido.

En el complemento, Racing manejó el trámite con tranquilidad y terminó sentenciando el encuentro a los 59 minutos gracias a Matko Milijevic, quien definió sin oposición tras una asistencia dentro del área.

El conjunto capitalino tuvo la oportunidad de descontar desde el punto penal, aunque Villy Barboza desperdició su remate tras una buena intervención del arquero Gabriel Cambeses.

Con esta caída, Independiente Petrolero cerró la fase de grupos con seis derrotas consecutivas, sin puntos y con una diferencia de gol de -12, estableciendo el peor registro histórico para un club boliviano en competiciones internacionales de Conmebol.

El equipo chuquisaqueño también superó negativamente su campaña de la Copa Libertadores 2022, cuando había terminado último de grupo con una sola unidad.

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