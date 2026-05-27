Tras el gol de Miguelito en la Sudamericana, el Santos emite un mensaje

El Santos FC tuvo palabras de orgullo para su canterano Miguel Terceros luego de su destacado desempeño en el partido frente a Deportivo Cuenca por la Copa Sudamericana, disputado la noche del martes en Vila Belmiro.

El mediocampista ofensivo boliviano participó en dos jugadas de gol para su equipo, aunque uno de sus tantos fue anulado por el VAR por posición adelantada. Pese a ello, el club brasileño destacó la actuación del futbolista mediante una publicación en sus cuentas oficiales.

“El Niño de la Villa”, escribió el Santos junto a una fotografía de Miguelito celebrando uno de los goles del triunfo ante Deportivo Cuenca en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

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