OEP confirma ausencia de una candidatura en debates en Tarija

El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) confirmó que una de las candidaturas a la Gobernación de Tarija no participará en los debates electorales programados para el 12 y 13 de abril, tras comunicar formalmente su decisión.

A través de un comunicado oficial, la institución señaló que ambas candidaturas fueron oportunamente invitadas y participaron en las etapas preparatorias, incluyendo reuniones de coordinación, definición de metodología y sorteo del orden de intervención.

Sin embargo, la organización política Camino Democrático para el Cambio notificó el mismo 12 de abril, a horas 11:00, su determinación de no asistir a estos espacios de debate.

El OEP, junto al Tribunal Electoral Departamental de Tarija, aclaró que la inasistencia responde a una decisión expresa de dicha organización política, y no a factores atribuibles a la entidad electoral.

En ese sentido, se remarcó que se garantizaron todas las condiciones necesarias para una participación en igualdad de condiciones, conforme a los principios de transparencia, imparcialidad y pluralismo.

Asimismo, el organismo electoral aseguró que el debate continuará con la candidatura presente, en resguardo del derecho de la ciudadanía a acceder a información oportuna y emitir un voto informado.

El comunicado concluye reafirmando el compromiso institucional de desarrollar el proceso electoral con normalidad, pese a la ausencia de uno de los actores convocados.

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