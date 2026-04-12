OEP confirma ausencia de una candidatura en debates en Tarija

La organización política Camino Democrático para el Cambio notificó el mismo 12 de abril, a horas 11:00, su determinación de no asistir a estos espacios de debate.
12/04/2026 16:16
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El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) confirmó que una de las candidaturas a la Gobernación de Tarija no participará en los debates electorales programados para el 12 y 13 de abril, tras comunicar formalmente su decisión.
A través de un comunicado oficial, la institución señaló que ambas candidaturas fueron oportunamente invitadas y participaron en las etapas preparatorias, incluyendo reuniones de coordinación, definición de metodología y sorteo del orden de intervención.
Sin embargo, la organización política Camino Democrático para el Cambio notificó el mismo 12 de abril, a horas 11:00, su determinación de no asistir a estos espacios de debate.
El OEP, junto al Tribunal Electoral Departamental de Tarija, aclaró que la inasistencia responde a una decisión expresa de dicha organización política, y no a factores atribuibles a la entidad electoral.
En ese sentido, se remarcó que se garantizaron todas las condiciones necesarias para una participación en igualdad de condiciones, conforme a los principios de transparencia, imparcialidad y pluralismo.
Asimismo, el organismo electoral aseguró que el debate continuará con la candidatura presente, en resguardo del derecho de la ciudadanía a acceder a información oportuna y emitir un voto informado.
El comunicado concluye reafirmando el compromiso institucional de desarrollar el proceso electoral con normalidad, pese a la ausencia de uno de los actores convocados.
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