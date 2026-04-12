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Internacional

Adiós a John Nolan: fallece actor de 'Batman' y 'Person of Interest', a los 87 años

El actor británico, reconocido por sus trabajos en cine y televisión, falleció a los 87 años.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

12/04/2026 15:55

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Estados Unidos

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El actor británico John Nolan, quien trabajó en el universo de 'Batman' y en la serie 'Person of Interest', falleció a los 87 años, de acuerdo con reportes del Stratford-Upon-Avon Herald.

Originario de Londres, inició su carrera con una formación clásica y pasó por la Royal Shakespeare Company antes de dar el salto a la televisión.

John Nolan, actor de larga trayectoria y tío de los reconocidos directores Christopher y Jonathan Nolan, deja legado en la pantalla.

Bajo la dirección de Christopher Nolan, interpretó a Douglas Fredericks, miembro de la junta directiva de Wayne Enterprises, en Batman inicia (2005) y El caballero de la noche asciende (2012), la primera y tercera entrega de la trilogía que tuvo a Christian Bale como protagonista. 

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