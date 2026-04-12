Muere Paco Silva, referente del vallenato y voz de La Tropa Colombiana: ¿qué le pasó?

Dolor en el vallenato por la enorme pérdida de Paco Silva, voz y fundador de La Tropa Colombiana, que murió el 12 de abril. El referente del vallenato en México dejó una trayectoria de más de 40 años y una huella profunda en la música tropical del norte del país. La noticia cayó de golpe entre familiares, amigos y colegas, sobre todo porque el cantante seguía activo, metido de lleno en presentaciones y nuevos proyectos.

Originario de Monterrey, Paco Silva fue una figura clave para llevar el vallenato y la cumbia colombiana a nuevos públicos en el norte del país. Desde joven mostró afinidad por los ritmos afrocaribeños y con el tiempo logró darles un sello cercano al gusto mexicano. En la década de los 80 formó La Tropa Colombiana, una agrupación que pronto conectó con la gente por su estilo festivo, popular y directo. Su música se volvió parte de reuniones, fiestas y celebraciones en distintos puntos de México.

Durante los años 90, la agrupación alcanzó una etapa de gran popularidad con temas que hoy siguen en la memoria del público: "Los caminos de la vida", "20 años", "Mujer yo quiero", "El gallo moro" y "Pato a la olla". Con el paso del tiempo, La Tropa Colombiana logró mantenerse vigente y cercana a nuevas generaciones, tanto en los escenarios como en plataformas digitales y eventos populares. En 2024, Paco Silva celebró junto a su público más de 40 años de trayectoria y confirmó su lugar como una de las voces más queridas de la música tropical.

Adrián García, estrecho colaborador del artista, contó que apenas unos minutos antes de lo ocurrido seguían en contacto por temas de trabajo. "Ayer por la noche yo estaba acá en Monterrey y él estaba con su esposa en Nuevo Laredo. Estábamos trabajando porque teníamos un evento el martes a beneficio de niños con autismo.

Incluso me estaba mandando mensajes por WhatsApp, revisando pendientes, una colaboración que íbamos a grabar el lunes con El Gran Silencio y otros proyectos que traíamos en puerta", relató. Poco después, todo cambió. La situación se complicó en cuestión de minutos y ya no hubo tiempo para reaccionar.

"Todo parecía normal, pero de repente, como a los 20 minutos, me marca su esposa para decirme que Paco se había puesto muy delicado. Lo trasladaron de inmediato al hospital, pero ya no hubo tiempo de nada. Alrededor de la 1 de la mañana nos avisaron que se nos fue... fue un infarto fulminante", explicó conmovido.

García aclaró que la muerte no estuvo relacionada con problemas de salud previos: "No, no tiene que ver con la neuropatía que él tenía. Esto fue un infarto completamente distinto, algo inesperado. Nadie lo veía venir".

Tras confirmarse el fallecimiento, comenzaron a llegar muestras de apoyo de agrupaciones, colegas y estaciones de radio. "Desde la madrugada muchas agrupaciones nos han estado llamando para ponerse a la orden. También estaciones de radio. Todos quieren despedirlo como se merece, porque Paco fue una persona muy querida", compartió García.

La idea es despedirlo en Monterrey, la ciudad donde nació y donde construyó gran parte de su historia musical. Quienes convivieron con él coinciden en una misma idea: Paco Silva fue un artista sencillo, generoso y comprometido con su gente. Hoy, Monterrey despide a uno de sus músicos más entrañables.

Fuente: Cronica

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