Accidente en la ruta Achacachi deja un fallecido y conductor se da a la fuga

Un adulto mayor perdió la vida tras ser impactado por un vehículo que no fue identificado; la Policía investiga el caso.

Un hecho de tránsito con consecuencias fatales se registró en la carretera Achacachi–Humahuata, en el departamento de La Paz, donde una persona perdió la vida tras un violento impacto.

De acuerdo con el reporte preliminar, una motocicleta fue impactada por un vehículo de color blanco, cuyo conductor se dio a la fuga tras el accidente.

“Nos estábamos dirigiendo a Humahuata cuando nos embistió un vehículo blanco, no pude identificar la placa”, contó la autoridad policial al momento de consultar al conductor de la motocicleta.

Producto del impacto, los ocupantes de la motocicleta cayeron sobre la vía, resultando herido un adulto mayor de aproximadamente 65 años.

La víctima fue trasladada a un centro de salud, donde llegó sin signos vitales.

El caso fue asumido por la División de Accidentes de Tránsito, que inició las investigaciones para determinar las causas del accidente y dar con el responsable.

La Policía también realiza operativos para identificar y ubicar al conductor del vehículo, quien abandonó el lugar tras el accidente.

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