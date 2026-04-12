Lo que era una fiesta terminó en susto: cantante es herido en su show

Un cantante de cumbia fue herido durante un concierto en la ciudad de Corrientes. Junto a su banda “Yeison y el after”, el artista había montado un escenario improvisado en una de las veredas del barrio Bañado Norte. Al parecer, un vecino cansado de los ruidos molestos le disparó con un rifle de aire comprimido y le dio justo en la frente.

Todo sucedió el lunes por la noche. El artista estaba dando su show en una fiesta de 15 años que se llevaba a cabo en la vía pública, en la esquina de calles Estados Unidos y Quintana. Apenas unos minutos después de comenzar su actuación, Esteban de Jesús Vallejos se llevó la mano a la frente, descubriendo horrorizado que estaba sangrando profundamente.

Su compañero de banda se dio cuenta de que estaba dolorido. Cuando detuvo el evento, descubrió que el cantante había sido impactado por un balín. “Parece que a un vecino no le estaba gustando lo que estábamos haciendo y empezó a disparar”, manifestó Vallejos en diálogo con El Litoral.

“Pensé que era un bicho porque no sentí dolor, pero después vi que era todo sangre. Me empezó a sangrar la nariz y la cabeza”, contó.

Aunque las imágenes capturadas por un testigo no muestran al tirador, vecinos del barrio confirmaron que se trata de una persona con la cual ya habían tenido conflictos en el pasado.

“Se quejaba y estaba cansado de los ruidos molestos”, aseguraron.

Tras el ataque, el cantante fue trasladado rápidamente al Hospital Escuela de Corrientes, donde tuvo que ser operado para sacarle el balín que se incrustó en su frente. Allí quedó internado tras la intervención.

Según relató Vallejos, el evento contaba con todos los permisos y autorizaciones correspondientes, cumpliendo con las normativas legales establecidas. “Los festejos eran en la calle, pero era con permisos y todo legal”, sostuvo. En cuanto al agresor, según trascendió en medios locales, habría sido demorado por “lesiones”. TN

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