La selección boliviana igualó en el primer tiempo 0-0 frente a Argentina por el Sudamericano Sub-17 que se disputa en Paraguay, en un partido condicionado por la intensa lluvia caída en Ipané, que dejó el campo de juego prácticamente injugable.

Pese a las dificultades del terreno, el equipo dirigido por Aguirre en los primeros 45 minutos mostró iniciativa durante varios pasajes del encuentro, intentando imponer su ritmo en un contexto adverso. Sin embargo, en los últimos diez minutos del primer tiempo, Argentina hizo pesar su jerarquía y arrinconó a la Verde, generando las situaciones más claras.

Bolivia supo resistir el embate rival en el primer tiempo y sostuvo el empate gracias a su orden defensivo, en un compromiso donde el estado del campo es protagonista. El 0-0 reflejó tanto la paridad como las limitaciones que impuso la lluvia.

Con este resultado, Argentina asegura de momento su clasificación al Mundial Sub-17 de Catar, que se disputará en noviembre y otorga siete plazas en este torneo. Por su parte, Bolivia deberá jugarse la clasificación enfrentando al cuarto del Grupo A en la siguiente fase.

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