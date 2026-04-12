Fiscalía entrega al presidente reglamentación de la Ley 1636 para proteger a niños en entornos digitales

La propuesta busca fortalecer la aplicación de la norma y garantizar una respuesta efectiva frente a la violencia digital contra menores.

En el marco del Día del Niño Boliviano, la fiscalía General del Estado entregó al presidente Rodrigo Paz la propuesta de reglamentación de la Ley N° 1636, orientada a proteger a niñas, niños y adolescentes en entornos digitales.

El acto se realizó en la Palacio de Gobierno, como parte de las actividades conmemorativas.

La Fiscal Superior en Razón de Género, Alejandra Rocha Villarroel, en representación del fiscal General Roger Mariaca, explicó que la propuesta tiene como objetivo garantizar una implementación efectiva de la norma.

“Esta propuesta establece mecanismos claros y operativos para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes”, señaló la autoridad.

La reglamentación apunta a consolidar una respuesta institucional oportuna y especializada, frente a delitos que afectan a menores en entornos digitales.

Desde la Fiscalía indicaron que se prioriza la protección de sectores vulnerables, en línea con la política institucional.

La iniciativa busca establecer lineamientos técnicos que permitan aplicar la ley de manera efectiva, fortaleciendo la capacidad del Estado para enfrentar problemáticas como la violencia digital.

En el acto también participaron fiscales departamentales de La Paz, Tarija y Oruro, quienes acompañaron la entrega de esta propuesta normativa.

Con esta acción, la Fiscalía apunta a consolidar instrumentos legales que garanticen una mayor protección a la niñez, en un contexto donde los riesgos en entornos digitales van en aumento.

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