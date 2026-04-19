TEMAS DE HOY:
Contrabando elecciones Santa Cruz tiroteo radial 26

28ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

Lo nunca visto: tres persecuciones coinciden en un mismo lugar y tiempo

Un video de seguridad muestra a un esposo, un gato y un ladrón huyendo al mismo tiempo en una secuencia que se volvió viral.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

19/04/2026 11:22

Foto: Captura de pantalla. RRSS.
Brasil

Escuchar esta nota

Una cámara de seguridad en Brasil captó una escena tan caótica como curiosa: tres persecuciones ocurriendo al mismo tiempo en un mismo lugar.

En las imágenes se observa, primero, a un hombre corriendo mientras es perseguido por su esposa. Segundos después, un gato aparece en escena huyendo de un perro que lo sigue de cerca. Pero lo más llamativo ocurre cuando un presunto ladrón también entra en la toma escapando de la policía, sumando una tercera persecución simultánea.

La inusual coincidencia generó sorpresa y risas en redes sociales, donde el video rápidamente se viralizó por lo insólito de la situación.

Usuarios destacaron el momento como “una escena digna de película”, por la sincronización perfecta de los hechos, todos captados en cuestión de segundos por la cámara de vigilancia.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Uno decide 2026

12:25

Uno decide 2026

14:00

La gran batalla: duelo de voces

16:00

Uno de película

22:00

Super deportivo

23:00

Tierra nuestra

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Uno decide 2026

12:25

Uno decide 2026

14:00

La gran batalla: duelo de voces

16:00

Uno de película

22:00

Super deportivo

23:00

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD