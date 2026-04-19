Una cámara de seguridad en Brasil captó una escena tan caótica como curiosa: tres persecuciones ocurriendo al mismo tiempo en un mismo lugar.

En las imágenes se observa, primero, a un hombre corriendo mientras es perseguido por su esposa. Segundos después, un gato aparece en escena huyendo de un perro que lo sigue de cerca. Pero lo más llamativo ocurre cuando un presunto ladrón también entra en la toma escapando de la policía, sumando una tercera persecución simultánea.

La inusual coincidencia generó sorpresa y risas en redes sociales, donde el video rápidamente se viralizó por lo insólito de la situación.

Usuarios destacaron el momento como “una escena digna de película”, por la sincronización perfecta de los hechos, todos captados en cuestión de segundos por la cámara de vigilancia.

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