Un espectáculo de auroras boreales ilumina el cielo de varias regiones de Estados Unidos este fin de semana, como resultado de un gran agujero en la atmósfera del Sol que intensificó la actividad geomagnética en la Tierra.

El fenómeno fue explicado por el Centro de Predicción del Clima Espacial, dependiente de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, que informó a través de sus redes sociales que las luces podrían observarse en estados del norte y del medio oeste superior, desde Nueva York hasta Idaho.

De acuerdo con el reporte, el evento tiene su origen en un agujero coronal en el Sol, es decir, una apertura en la corona solar, la capa más externa de su atmósfera, que libera viento solar a mayor velocidad. Este flujo de partículas interactúa con el campo magnético terrestre, generando una actividad geomagnética más intensa y, con ello, la aparición de auroras.

Aunque este tipo de fenómenos es relativamente frecuente, su intensidad puede variar. En este caso, la NOAA advirtió sobre la presencia de áreas comprimidas del campo magnético interplanetario, lo que puede provocar cambios rápidos en las condiciones geomagnéticas.

Según el portal especializado LiveScience, las auroras boreales podrían ser visibles en estados como Alaska, Maine, Michigan, Minnesota, Montana, Dakota del Norte y del Sur, Washington y Wisconsin. Asimismo, existe probabilidad de observación en Illinois, Indiana, Iowa, Nebraska, Nuevo Hampshire, Ohio, Oregón, Vermont y Wyoming.

Las autoridades recomendaron a los aficionados a este fenómeno consultar herramientas de monitoreo en tiempo real para seguir la evolución de la actividad auroral y aumentar las posibilidades de observación.



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