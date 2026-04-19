Alrededor de 1.000 viviendas quedaron calcinadas y más de 9.000 personas se vieron afectadas este domingo en el este de Malasia tras incendiarse de madrugada el poblado flotante de Kampung Bahagia, sin que por el momento se hayan reportado víctimas mortales, según las autoridades.



La zona afectada "comprende unas 1.200 viviendas, de las cuales aproximadamente 1.000 resultaron afectadas, lo que involucra a 9.007 residentes", señaló el jefe de la Policía del distrito de Sandakan, ACP George Abd Rakman, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias malasia Bernama.

Las llamas arrasaron una superficie de más de cuatro hectáreas, aseguró el jefe del parque de bomberos de Sandakan, Jimmy Lagung, citado por el mismo medio.



Imágenes difundidas por medios y autoridades locales muestran intensas llamas devorando viviendas, así como estructuras calcinadas y reducidas a escombros.





El cuerpo local de bomberos recibió la alerta sobre el incendio sobre la 1:30 hora local (17:30 GMT), tras lo cual un total de 35 efectivos, tanto de Sandakan, declarado en situación de desastre, como del distrito cercano de Kinabatangan, acudieron al lugar.

La marea baja dificultó las labores para asegurar una fuente abierta de agua para la extinción, indicó Lagung, si bien las autoridades ya dan por controlado el incendio y por el momento no han informado de víctimas mortales.



Tras constatar que la zona afectada no era segura para su ocupación, se habilitaron dos centros de evacuación para acoger a las víctimas: el primero hacia las 07:00 hora local (23:00 GMT del sábado) y el segundo unas tres horas después (2:00 GMT).



Según "información no oficial" citada por Bernama del Comité Estatal de Gestión de Desastres de Sabah –el estado malasio oriental donde se ubica el poblado–, el primer centro acogía a un total de 661 afectados alrededor de las 10:30 hora local (2:30 GMT).



"La prioridad actual es la seguridad de las víctimas y la asistencia inmediata en el lugar. El Gobierno Federal se está coordinando con el Gobierno del Estado de Sabah para brindar ayuda básica y reubicación temporal lo antes posible", escribió el primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, en redes sociales. EFE

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