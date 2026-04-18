Un grave hecho de violencia se registró en una institución educativa de la Colonia Nacional Canindeyú, en la ciudad de Saltos del Guairá, donde un docente agredió físicamente a un colega y lo intimidó con un arma blanca en presencia de estudiantes.

De acuerdo con el reporte, el presunto agresor fue identificado como Manuel Rojas Mereles, profesor de sexto grado, quien recientemente había sido trasladado desde Villarrica. El día del incidente, el maestro se encontraba dentro del aula sentado y portando una navaja, mientras aguardaba la llegada del profesor del segundo grado, Alexis Fabián Godoy.

Al ingresar al aula, Godoy se encontró con la escena, lo que generó pánico entre los alumnos, quienes huyeron del lugar visiblemente asustados. En ese momento, Rojas Mereles le propinó dos golpes en el rostro a su colega, quien no reaccionó ante la agresión.

Todo lo ocurrido fue captado por cámaras de circuito cerrado instaladas en la institución, material que ahora forma parte de las investigaciones.

El caso causó profunda preocupación en la comunidad educativa, debido a la gravedad de lo sucedido y a la exposición directa de los estudiantes a un acto de violencia dentro del aula. Las autoridades analizan las acciones legales correspondientes contra el docente involucrado.



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