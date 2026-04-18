La violencia volvió a sacudir a San Pablo con un caso que generó conmoción en toda la comunidad. Alisson Oliveira de Jesus, de 42 años, murió luego de intentar impedir un asalto en plena vía pública.

Todo ocurrió en la Rua Margaridas Amarelas, cuando Alisson regresaba de entrenar y vio a dos motochorros intentando robarle a un motociclista.

Sin dudarlo, decidió intervenir: aceleró su auto y embistió a los delincuentes, lanzándolos contra un muro. El impacto fue tan fuerte que la moto quedó atrapada debajo del vehículo y el auto terminó incrustado parcialmente en la pared de un bar.

Pero la situación dio un giro dramático en cuestión de segundos. Los asaltantes intentaron escapar, aunque no lograron liberar la moto. Entonces, uno de ellos se levantó, sacó un arma y le disparó a quemarropa en la cabeza a Alisson. Después, ambos huyeron a pie.

El motociclista que estaba siendo asaltado resultó ileso.

La muerte de Alisson dejó una profunda conmoción entre vecinos, familiares y compañeros de trabajo. Vivía en Santa Júlia, en Itapecerica da Serra, trabajaba como supervisor de producción en una cementera y era padre de dos hijas.

La víctima del intento de robo, Thiago Lopes, lo recordó con enorme emoción y aseguró que jamás olvidará lo que hizo por él.

“Fue un héroe. Fue más que un héroe. Espero que Dios lo haya visto y que ahora esté con Él”, expresó.

Sin embargo, también dejó una reflexión cargada de dolor: “No reacciones ante un robo. Hay otras maneras de resolver esto. Mi moto estaba asegurada y tenía GPS”.

Según relató, todo pasó en apenas segundos. “Ellos salieron con las armas desenfundadas y gritaron ‘es un robo’. Alisson les tiró el auto encima. Cuando me di vuelta, uno logró levantarse, intentó agarrar la moto y disparó”, contó.

La Policía Civil investiga el caso como latrocinio, una figura penal que se aplica a robos seguidos de muerte. Hasta el momento, los responsables siguen prófugos.

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