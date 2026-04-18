¿Divorcio en puerta? Esto tendría que pagar Nodal a Ángela Aguilar si confirman infidelidad

Los rumores de una posible separación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal volvieron a encenderse tras la controversia generada por el video “Un vals”. En medio de la ola de especulaciones, resurgió también el supuesto acuerdo prenupcial que Pepe Aguilar habría exigido firmar antes de la boda.

Según distintas versiones, el contrato establecería que, si se comprueba una infidelidad por parte de Nodal, el cantante tendría que pagar 12 millones de dólares y aceptar un divorcio inmediato. La supuesta cláusula tendría vigencia hasta 2027.

El periodista Jorge Carbajal fue contundente al hablar del tema: “El día de hoy, Ángela Aguilar y Christian Nodal están separados. Nodal está muy contentito de que Ángela no quiera saber nada”.

Por su parte, Pepe Aguilar reaccionó con sarcasmo cuando le preguntaron por el presunto acuerdo: “Hubiera estado bueno. Si hubiera firmado 12 millones de dólares, sí valdría la pena ponerle un cuatro”. Sin embargo, tampoco cerró completamente la puerta a la posibilidad de que existiera algún tipo de contrato.

Desde República Dominicana, Nodal negó cualquier crisis en su matrimonio y aseguró que siguen juntos: “Esta prueba que nos puso la vida está muy fuerte, pero vamos a terminar juntos”.

Mientras las redes explotan entre rumores, indirectas y teorías, la gran pregunta sigue en el aire: ¿12 millones de razones para quedarse o el amor verdadero no necesita contratos?

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