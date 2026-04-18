Atención viajeros: estas son las últimas salidas de buses antes de las elecciones

Las terminales de buses de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz ajustaron sus horarios de salida por la segunda vuelta electoral de este domingo 19 de abril. Miles de pasajeros buscan viajar antes de que entre en vigencia la restricción nacional.
18/04/2026 11:11
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Las terminales de buses de varias ciudades del país modificaron sus horarios de atención y salidas interdepartamentales debido al balotaje que se realizará este domingo 19 de abril en Santa Cruz, Oruro, Tarija, Chuquisaca y Beni.
La medida responde al auto de buen gobierno y a la resolución del Tribunal Supremo Electoral que prohíbe la circulación de vehículos motorizados y los viajes interdepartamentales durante la jornada electoral.
En Cochabamba, las salidas para este sábado aplicarán un horario especial. Los últimos buses partirán a Tarija a las 06:00, a Santa Cruz a las 12:00, a Sucre a las 16:00 y a Oruro a las 18:00.
En La Paz, la terminal cerrará sus puertas a las 18:00 del sábado. Las últimas salidas fueron programadas a Santa Cruz a las 05:00, a Tarija a las 07:00, a Sucre a las 10:00, a Potosí y Uyuni a las 12:00, a Cochabamba a las 14:00 y a Oruro a las 18:00.
Además, se informó que los viajes hacia Argentina quedarán suspendidos desde el sábado, mientras que las rutas hacia Chile y Perú operarán con normalidad. Las actividades en la terminal paceña se reanudarán el domingo desde las 18:00.
En la terminal metropolitana de El Alto, las últimas salidas hacia Santa Cruz, Sucre y Tarija serán a las 10:00 del sábado. Hacia Oruro, el último bus partirá a las 22:00.
Mientras tanto, en Santa Cruz, la terminal bimodal tendrá su última salida el sábado a las 15:00 y cerrará sus puertas a las 16:00. Las operaciones recién volverán a la normalidad el lunes a las 06:00 de la mañana.
En todas las terminales se reporta un importante movimiento de pasajeros y alta demanda de boletos, especialmente hacia los departamentos donde se realizará la segunda vuelta electoral.
Este domingo, Santa Cruz, Oruro, Tarija, Chuquisaca y Beni acudirán nuevamente a las urnas para elegir a sus gobernadores, luego de que ningún candidato lograra la mayoría necesaria en la primera votación.
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