Atención viajeros: estas son las últimas salidas de buses antes de las elecciones

Las terminales de buses de varias ciudades del país modificaron sus horarios de atención y salidas interdepartamentales debido al balotaje que se realizará este domingo 19 de abril en Santa Cruz, Oruro, Tarija, Chuquisaca y Beni.

La medida responde al auto de buen gobierno y a la resolución del Tribunal Supremo Electoral que prohíbe la circulación de vehículos motorizados y los viajes interdepartamentales durante la jornada electoral.

En Cochabamba, las salidas para este sábado aplicarán un horario especial. Los últimos buses partirán a Tarija a las 06:00, a Santa Cruz a las 12:00, a Sucre a las 16:00 y a Oruro a las 18:00.

En La Paz, la terminal cerrará sus puertas a las 18:00 del sábado. Las últimas salidas fueron programadas a Santa Cruz a las 05:00, a Tarija a las 07:00, a Sucre a las 10:00, a Potosí y Uyuni a las 12:00, a Cochabamba a las 14:00 y a Oruro a las 18:00.

Además, se informó que los viajes hacia Argentina quedarán suspendidos desde el sábado, mientras que las rutas hacia Chile y Perú operarán con normalidad. Las actividades en la terminal paceña se reanudarán el domingo desde las 18:00.

En la terminal metropolitana de El Alto, las últimas salidas hacia Santa Cruz, Sucre y Tarija serán a las 10:00 del sábado. Hacia Oruro, el último bus partirá a las 22:00.

Mientras tanto, en Santa Cruz, la terminal bimodal tendrá su última salida el sábado a las 15:00 y cerrará sus puertas a las 16:00. Las operaciones recién volverán a la normalidad el lunes a las 06:00 de la mañana.

En todas las terminales se reporta un importante movimiento de pasajeros y alta demanda de boletos, especialmente hacia los departamentos donde se realizará la segunda vuelta electoral.

Este domingo, Santa Cruz, Oruro, Tarija, Chuquisaca y Beni acudirán nuevamente a las urnas para elegir a sus gobernadores, luego de que ningún candidato lograra la mayoría necesaria en la primera votación.

Mira la programación en Red Uno Play