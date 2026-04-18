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Policial

Investigan posible tentativa de feminicidio: Un policía habría disparado a su pareja en Cochabamba

Vecinos y guardias de un edificio alertaron sobre disparos y, al ingresar al departamento, la Policía encontró a una mujer herida y a un uniformado armado.

Red Uno de Bolivia

18/04/2026 10:33

Una mujer policía resultó herida de bala y su pareja fue aprehendida.
Cochabamba, Bolivia

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Un posible caso de tentativa de feminicidio es investigado por la Policía en Cochabamba, luego de que una mujer policía resultara herida por disparos de arma de fuego presuntamente realizados por su pareja, también uniformado.

El hecho ocurrió aproximadamente a la 01:15 de la madrugada, cuando personal policial acudió a las avenidas Juan Pablo II y D'Orbigny tras recibir una alerta de riñas y peleas en el sector.

En el lugar, guardias de seguridad de un edificio informaron que habían escuchado al menos tres disparos provenientes de uno de los departamentos ubicados en el primer piso.

Una vecina también señaló que escuchó las detonaciones, por lo que se solicitó apoyo de efectivos de la UTOP y DELTA para ingresar al inmueble.

Cerca de la 01:40, los uniformados lograron entrar al dormitorio y procedieron a la aprehensión del sargento primero E.M.G., quien se encontraba en posesión de un arma de fuego.

Dentro del ambiente también fue encontrada herida la sargento primero P.M.M., quien presentaba lesiones por arma de fuego.

La mujer fue evacuada de emergencia en una ambulancia de Bomberos hasta el hospital de la Caja Nacional de Salud, donde recibe atención médica.

Las circunstancias del hecho aún son investigadas; sin embargo, el caso es manejado de manera preliminar como una posible tentativa de feminicidio.

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