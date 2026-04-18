Revise su recinto y mesa en segundos: escanee el QR y conozca dónde le toca votar este 19 de abril

Con el objetivo de facilitar la participación ciudadana en la segunda vuelta de las elecciones subnacionales, el Órgano Electoral Plurinacional habilitó un sistema digital que permite a la población conocer de manera inmediata el recinto y la mesa de votación asignados.

A través del escaneo de un código QR o el acceso directo a la plataforma “Yo Participo” ( https://yoparticipo.oep.org.bo/auth/signin ), los votantes pueden verificar sus datos y evitar contratiempos el día de la jornada electoral.

De cara a los comicios previstos para este domingo 19 de abril, la ciudadanía puede ingresar a la plataforma digital para consultar su información electoral actualizada. El sistema está disponible tanto en versión web como en aplicación móvil, lo que facilita el acceso desde distintos dispositivos.

Para realizar la consulta, el usuario debe introducir su número de documento de identidad, fecha de nacimiento y completar un código de verificación. En cuestión de segundos, el sistema despliega el recinto asignado, la mesa de sufragio correspondiente y otros datos relevantes.

Además, la herramienta permite verificar si una persona fue designada como jurado electoral, una responsabilidad clave dentro del proceso democrático. Esta función busca garantizar que quienes fueron seleccionados cumplan con su deber ciudadano.

La segunda vuelta electoral se desarrollará en cinco departamentos del país: Santa Cruz, Beni, Tarija, Oruro y Chuquisaca. En estas regiones, la población acudirá nuevamente a las urnas para definir a sus autoridades subnacionales.

Desde el ente electoral recomendaron realizar la consulta con anticipación para evitar demoras o confusiones durante la jornada electoral. Aunque también están disponibles las listas oficiales de jurados publicadas por el Tribunal Supremo Electoral, la vía digital sigue siendo la opción más rápida y accesible.

La plataforma permanecerá habilitada de manera continua en los días previos a la votación, ante la alta demanda de consultas por parte de los ciudadanos en todo el país.

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