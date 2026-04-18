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Intentó asaltar a una joven y terminó en el hospital: presunto ladrón es golpeado en La Ramada

De acuerdo con testimonios de los presentes, el sujeto habría intentado acercarse de forma sospechosa a la víctima, lo que generó la inmediata reacción de los vecinos, quienes procedieron a retenerlo y posteriormente lo agredieron físicamente.

Charles Muñoz Flores

18/04/2026 9:29

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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En la zona de La Ramada, en Santa Cruz de la Sierra, vecinos protagonizaron un incidente luego de capturar a un hombre al que acusaron de intentar agredir a una joven que se encontraba en el lugar.

De acuerdo con testimonios de los presentes, el sujeto habría intentado acercarse de forma sospechosa a la víctima, lo que generó la inmediata reacción de los vecinos, quienes procedieron a retenerlo y posteriormente lo agredieron físicamente.

Minutos después, efectivos policiales llegaron al sitio para controlar la situación y evitar que la violencia escalara. Ante el estado en el que quedó el sospechoso, se solicitó la presencia de una ambulancia, que lo trasladó a un centro médico para recibir atención.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades, tanto del presunto intento de agresión como de la reacción de los vecinos.

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