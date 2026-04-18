“Tenía costillas rotas”: Fiscal revela estremecedores detalles sobre la muerte de una niña en Yacuiba

La muerte de una niña de 4 años en Yacuiba conmocionó a Tarija y al país. La menor llegó sin vida a un centro médico de San José de Pocitos el pasado 15 de abril, cargada en brazos por su padre, un ciudadano argentino de 30 años identificado como Juan Marcelo Robles.

Según informó el fiscal departamental de Tarija, Ernesto Mogro, la niña ingresó al establecimiento cerca de las 13:40 y fue atendida de inmediato por la médica Vilma Aguirre Flores, quien intentó reanimarla y suministrarle oxígeno. Sin embargo, la menor ya no presentaba signos vitales.

Tras recibir la noticia de la muerte de su hija, el hombre ingresó al lugar donde se encontraba el cuerpo de la niña, se acostó junto a ella en la camilla y se disparó en la cabeza.

A raíz de este hecho, el Ministerio Público activó un equipo multidisciplinario integrado por fiscales, médicos forenses, Policía y Defensoría de la Niñez, con el objetivo de esclarecer las circunstancias de la tragedia.

La autopsia legal practicada a la niña reveló datos estremecedores. Mogro indicó que el cuerpo presentaba señales evidentes de violencia prolongada.

“Se pudo advertir que la niña presentaba lesiones de edad antigua como también de edad reciente. Tendría grandes cicatrices en la cabeza, costillas rotas, lo que nos hace deducir que la niña tenía síndrome de niño maltratado”, señaló.

El fiscal agregó que la menor presentaba moretones y heridas en distintas partes del cuerpo.

“Su cuerpito estaba totalmente lleno de moretones, cicatrices nuevas y recientes tanto en la cabeza como en las extremidades inferiores y superiores”, indicó.

Dentro de la autopsia, se determinó como causa de muerte anoxia encefálica, restricción a la dinámica respiratoria y asfixia mecánica por compresión torácico-abdominal.

“Vale decir que la niña ha sido flagelada ese día por parte del padre”, afirmó Mogro.

Las investigaciones apuntan a que la menor sufría agresiones constantes desde tiempo atrás, ya que varias de las lesiones encontradas eran antiguas.

El Ministerio Público anunció que continuará investigando el entorno familiar de la víctima, pese a que el principal sospechoso falleció.

“Nos llama poderosamente la atención que nadie se haya dado cuenta de las lesiones visibles que presentaba la niña”, manifestó el fiscal.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la niña vivía únicamente con su padre desde hace aproximadamente cuatro años, debido a que su madre se encuentra privada de libertad en la ciudad de Oruro.

Las declaraciones de familiares también permitieron establecer que la menor residía con el hombre en una habitación en Yacuiba. Durante la inspección al lugar, las autoridades verificaron que ambos compartían una sola cama y secuestraron documentos personales, entre ellos la libreta escolar de la niña, certificados de vacunación y el documento de identidad del padre.

“Estamos hablando de una familia disfuncional”, afirmó Mogro, al señalar que la abuela materna declaró que no podía hacerse cargo de la niña porque tenía a otros nietos bajo su cuidado.

El Ministerio Público aseguró que la investigación continuará para determinar si hubo omisión o negligencia por parte de personas cercanas a la menor y si alguien pudo advertir las agresiones que sufría antes de su muerte.

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