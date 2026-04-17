Menor de 4 años fallece por asfixia y su padre muere en un centro de salud

Un hecho estremecedor se registró en el municipio fronterizo de Yacuiba, Tarija, donde las autoridades investigan un presunto caso de infanticidio seguido de suicidio.

De acuerdo con los primeros reportes, una niña de cuatro años fue trasladada por su padre hasta el centro de salud de San José de Pocitos. El personal médico confirmó que la menor ya no presentaba signos vitales al momento de su ingreso. Inicialmente, el progenitor habría intentado atribuir la muerte a otras causas.

Sin embargo, tras la autopsia legal, se determinó que la niña falleció por anoxia encefálica, producto de asfixia mecánica y restricción de las vías respiratorias. El examen forense también evidenció signos de violencia anteriores, lo que hace presumir que la menor habría sido víctima de maltrato en semanas previas.

La situación tomó un giro aún más dramático dentro del mismo establecimiento de salud. Según la denuncia de los médicos, el hombre de 31 años y nacionalidad argentina sacó un arma de fuego de su mochila y se disparó frente al personal.

Aunque fue trasladado con vida al hospital Rubén Zelaya, falleció horas después debido a la gravedad de la herida. El informe forense señala que murió por lesión de centros nerviosos superiores con laceración cerebral a causa de un proyectil de arma de fuego.

El caso es investigado por el Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), bajo la tipificación de infanticidio seguido de suicidio. Ambos cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial para continuar con las pericias correspondientes.

Según información preliminar, la menor vivía únicamente con su padre, ya que su madre se encuentra privada de libertad. Vecinos del sector manifestaron que en reiteradas ocasiones habrían escuchado gritos, lo que ha llevado a las autoridades a insistir en la importancia de denunciar de manera oportuna cualquier sospecha de violencia, especialmente cuando involucra a menores de edad.

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