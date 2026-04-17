En menos de cinco segundos: delincuente roba celular a mujer ante la mirada de un niño

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde una mujer fue víctima de un robo en cuestión de segundos mientras se encontraba en la puerta de un establecimiento comercial, en el barrio San Javier, zona de la Pampa de la Isla.

De acuerdo con imágenes captadas por cámaras de vigilancia, el hecho ocurrió a plena luz del día y ante la presencia de peatones. En menos de cinco segundos, uno de los delincuentes aprovechó un momento de distracción de la víctima para sustraer su teléfono celular y darse a la fuga.

En un segundo caso registrado en la misma zona, dos antisociales a bordo de una motocicleta interceptaron a una mujer y le robaron sus pertenencias de manera violenta antes de huir con rumbo desconocido. Ambos hechos quedaron registrados en video.

La víctima, una ama de casa, manifestó que el celular sustraído era una herramienta fundamental para sus actividades diarias, especialmente para la comunicación relacionada con la educación de sus hijos.

“Se llevaron mi celular. Yo lo uso para las tareas de mis hijos y para el grupo de padres del colegio. Eso es lo que más me afectó”, relató con visible preocupación.

Asimismo, indicó que nunca imaginó ser víctima de un hecho de esta naturaleza. “Nunca pensé que me iban a robar, nunca me había pasado algo así”, señaló.

Sobre los agresores, la afectada mencionó que se encontraban con gorras y presentaban tatuajes visibles en el cuello y las manos, lo que podría ayudar a su identificación.

La Policía, a través de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), ya tomó conocimiento del caso y se espera que inicie operativos para dar con el paradero de los responsables.

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