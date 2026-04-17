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Policial

Investigan la muerte de una extranjera en una clínica de Santa Cruz; buscan a sus familiares

Se prevé que en las próximas horas se le practique la autopsia médico legal, la cual permitirá establecer las causas exactas del deceso.

Charles Muñoz Flores

17/04/2026 13:27

Mujer extranjera fallece en clínica privada. FOTO: Captura de pantalla. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) investiga la muerte de una ciudadana extranjera registrada en una clínica ubicada en la zona del cuarto anillo de la avenida Mutualista, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Efectivos policiales se constituyeron en el lugar para iniciar las primeras indagaciones, mientras que personal de la División de Homicidios procedió al levantamiento legal del cuerpo, que posteriormente fue trasladado hasta la morgue municipal de la Pampa de la Isla.

Su fallecimiento se produjo en circunstancias que aún están bajo investigación.

Se prevé que en las próximas horas se le practique la autopsia médico legal, la cual permitirá establecer las causas exactas del deceso.

Hasta el momento, no se tiene registro de familiares de la víctima en la capital cruceña. Ante esta situación, tanto el personal médico como las autoridades policiales solicitaron a posibles allegados que se apersonen para colaborar con la identificación de la mujer y continuar con los procedimientos correspondientes.

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