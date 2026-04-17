¿Subió o bajó? Así se movió el dólar paralelo en Bolivia del 13 al 17 de abril

El dólar paralelo en Bolivia registró fluctuaciones leves durante la semana comprendida entre el lunes 13 y el viernes 17 de abril, manteniendo una tendencia estable y sin cambios bruscos, de acuerdo con reportes de plataformas especializadas como dolarboliviahoy.com y bolivianblue.net.

El comportamiento de la divisa estadounidense en el mercado informal estuvo marcado por pequeños ajustes diarios, con una ligera caída a mitad de semana y una recuperación moderada hacia el cierre del viernes.

Cotización diaria

El lunes 13 de abril, el dólar paralelo se situó en Bs 9,31 tanto para la compra como para la venta.

Para el martes 14, se observó un leve repunte en el mercado informal, alcanzando Bs 9,37 para la compra y Bs 9,36 para la venta.

El miércoles 15 se presentó un descenso moderado, con cotizaciones de Bs 9,37 para la compra y Bs 9,33 para la venta.

El jueves 16 continuó la tendencia a la baja en el mercado paralelo, con valores de Bs 9,44 para la compra y Bs 9,43 para la venta.

Finalmente, el viernes 17 el dólar paralelo mostró un ligero ajuste al alza, alcanzando Bs 9,40 para la compra y alrededor de Bs 9,39 para la venta.

Panorama general

En términos generales, el dólar paralelo mantuvo una relativa estabilidad durante toda la semana analizada, con variaciones moderadas que reflejan un comportamiento sin sobresaltos en el mercado informal.

Estas cifras, si bien son referenciales, permiten seguir de cerca la dinámica diaria de la divisa estadounidense en Bolivia y constituyen un indicador clave del pulso económico en un contexto marcado por la atención constante sobre el tipo de cambio.

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