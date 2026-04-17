A pocas horas de la segunda vuelta electoral, el Servicio General de Identificación Personal anunció una jornada extraordinaria de atención para quienes aún necesiten tramitar su cédula de identidad.

El SEGIP informó que este sábado 18 de abril atenderá de 07:00 a 15:00 en los departamentos de Beni, Chuquisaca, Santa Cruz, Oruro y Tarija.

La medida busca facilitar que los ciudadanos puedan contar con su documento antes de acudir a las urnas este domingo, cuando se definirá a los futuros gobernadores de esos cinco departamentos.

La segunda vuelta de las elecciones subnacionales se desarrollará en Beni, Chuquisaca, Oruro, Santa Cruz y Tarija, donde los tribunales electorales departamentales ya instalaron sus respectivos centros de cómputo para el seguimiento de los resultados.

Las autoridades recomendaron acudir con anticipación a las oficinas del SEGIP para evitar largas filas y realizar el trámite dentro del horario establecido.

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