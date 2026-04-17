Detrás de la colección que sorprendió en Tokio no solo hay telas, colores y diseños. También hay sacrificio, nostalgia, orgullo y mucho amor por Bolivia.

Arisa Onaga, nacida en Santa Cruz de la Sierra y con raíces japonesas, logró conquistar una de las pasarelas más importantes de Japón con una propuesta inspirada en las cholitas bolivianas, los aguayos y la identidad de un país que nunca dejó de llevar en el corazón.

En entrevista con El Mañanero de Santa Cruz, la diseñadora contó que su camino no fue fácil. Aunque soñaba con estudiar moda en Japón, las limitaciones económicas parecían hacer imposible ese objetivo.

“Mi mamá me había hablado de una universidad especializada, pero por tema de dinero no pude”, recordó.

Arisa estudió en la Universidad de Palermo, en Argentina, y luego decidió volver a intentarlo. Ya en Japón, mientras trabajaba, se postuló a una beca conocida como “la beca de los sueños”, dirigida a personas que buscan estudiar y convertirse en un puente entre Bolivia y Japón.

Ese sueño finalmente se hizo realidad.

La joven logró ingresar a la Bunka Fashion Graduate University con un proyecto dedicado a sus abuelos, quienes trabajan la tierra en Okinawa. Más adelante, su proyecto de graduación terminaría convirtiéndose en un homenaje a Bolivia y a su padre.

Durante años, Arisa enfocó su creatividad en sus raíces japonesas. El origami, las formas y la estética oriental marcaron gran parte de sus primeros diseños. Sin embargo, en la universidad recibió un consejo que le cambió la vida: crear algo que fuera completamente suyo.

Fue entonces cuando volvió la mirada hacia Bolivia.

“No pensé que podría salir tan bonito el proyecto. No sé si fue conocer o volver a mis raíces, a ese amor que le tengo a mi país”, confesó.

Así nacieron los diseños inspirados en las cholitas bolivianas, en los aguayos, en los colores de la tierra y en la fuerza de las mujeres de pollera.

Para Arisa, la moda no solo puede ser arte, también puede ser memoria, identidad y una forma de mostrarle al mundo la belleza de Bolivia.

Su historia hoy inspira a miles de jóvenes que sueñan con abrirse camino fuera del país sin olvidar de dónde vienen.

“Algo que siempre me han dicho es que no importa si tienes miedo, hazlo igual. Hay muchos caminos que se abren solo por intentar”, expresó.

Y eso fue exactamente lo que hizo Arisa: intentarlo, creer y convertir su historia en una pasarela donde Bolivia brilló ante los ojos de Japón.

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