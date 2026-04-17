A partir del 1 de enero de 2027, las licencias de conducir de Florida mostrarán si el portador es ciudadano de Estados Unidos. La medida fue promulgada por el gobernador Ron DeSantis como parte de una nueva ley que busca endurecer los controles para votar y evitar que extranjeros participen en elecciones.

La norma establece que las licencias de conducir y las tarjetas de identificación emitidas en Florida deberán incluir el estatus legal de ciudadanía del solicitante. El requisito aplicará a nuevos documentos, renovaciones y reemplazos emitidos desde enero de 2027. Las licencias actuales seguirán siendo válidas hasta su fecha de vencimiento.

La disposición forma parte de la ley HB 991, una iniciativa alineada con la política impulsada a nivel nacional por el presidente Donald Trump para exigir pruebas de ciudadanía al momento de votar. Entre los documentos aceptados estarán el pasaporte, el acta de nacimiento, el certificado de naturalización, las licencias con requisito REAL ID y las identificaciones militares. En cambio, dejarán de aceptarse credenciales estudiantiles, de asistencia pública o de asociaciones.

En Miami-Dade, uno de los condados con mayor población inmigrante, el recaudador de impuestos Dariel Fernández aseguró que ya trabajan para implementar la nueva normativa.

“Las licencias de conducir y las tarjetas de identificación desempeñarán un papel aún más crítico en la verificación de identidad y estatus legal”, señaló Fernández en un comunicado.

Rechazo y críticas

La ley ya enfrenta una fuerte oposición. Organizaciones como American Civil Liberties Union, UnidosUS y LatinoJustice presentaron una demanda contra Florida al considerar que la norma podría discriminar incluso a ciudadanos nacidos en Estados Unidos.

Según estas organizaciones, la medida afectaría especialmente a inmigrantes naturalizados, adultos mayores, votantes de bajos ingresos y mujeres casadas que cambiaron su apellido, ya que muchos podrían enfrentar dificultades para conseguir documentos actualizados que prueben su ciudadanía.

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