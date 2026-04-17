El Festival Internacional de Música Barroca inicia este viernes en Santa Cruz

La orquesta sinfónica Hombres Nuevos confirmó su participación en la 15ª versión del Festival Internacional de Música Barroca, uno de los eventos culturales más importantes del país, que reunirá a agrupaciones nacionales e internacionales en distintos escenarios.

Edgar Salazar, representante de la agrupación, explicó que la orquesta será parte de la 15ª versión del festival, llevando su música a diferentes escenarios. Las presentaciones están programadas para el 25 de abril en Concepción y el 26 de abril en Cotoca, como parte de una agenda que reúne a destacados talentos nacionales e internacionales.

El proyecto Hombres Nuevos también incluirá la participación de otras agrupaciones como la orquesta Clave Sol, que se presentará el 18 de abril en la Iglesia del Mechero, y el coro y orquesta misional, que llevará su repertorio a Terebinto el 21 y a Cotoca el 22 de abril.

Salazar destacó el entusiasmo de los jóvenes músicos, quienes han atravesado intensas jornadas de ensayo para llegar en óptimas condiciones a este encuentro cultural. “Para nosotros este festival es como un mundial de fútbol, pero en la música”, afirmó, resaltando la magnitud del evento.

El Festival Internacional de Música Barroca, que se realiza cada dos años, reúne a artistas de distintos países y ofrece una amplia agenda de conciertos en iglesias y espacios patrimoniales. Para este viernes 17 de abril, se anunciaron presentaciones en la Capilla de los Huérfanos, la Iglesia San Roque y la Iglesia San Juan Bautista en Porongo, con la participación de ensambles de Suiza, Alemania, Paraguay y Bolivia.

Asimismo, el sábado 18 de abril continuará la programación con conciertos en distintos templos, incluyendo la participación de agrupaciones de España, Japón y Bolivia, consolidando al festival como una vitrina internacional del talento barroco.

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