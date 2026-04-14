Del 17 al 26 de abril, Santa Cruz volverá a ser escenario del Festival Internacional de Música Barroca, que en su décima quinta versión reunirá a 59 delegaciones de 18 países de América, Europa y Asia.

El presidente del directorio de la Asociación Pro Arte y Cultura (APAC), Percy Añez, informó que en esta edición se habilitarán 27 sedes, distribuidas entre la ciudad capital y los pueblos misionales de la Chiquitania.

“Serán 136 conciertos en 10 días, muchos en simultáneo en las misiones y en la ciudad. Hoy se considera este festival como el más grande e importante del mundo, además de contar con la mayor reserva de partituras de música barroca misional”, destacó Añez.

En cuanto a la participación internacional, confirmó que desde ayer comenzaron a arribar delegaciones extranjeras, así como agrupaciones que formarán parte de conciertos de coproducción, en los que músicos internacionales compartirán escenario con artistas locales.

Desde APAC invitaron a la población a asistir a las presentaciones tanto en la capital como en provincias. El ingreso a los conciertos será gratuito y la programación oficial puede descargarse a través de las redes sociales de la institución.

Acá puedes descargar la grilla de los conciertos.

Mira la programación en Red Uno Play