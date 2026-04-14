TEMAS DE HOY:
BOLIVIANA ASESINADA EN ESPAÑA Violación a menor ACCIDENTE

27ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Santa Cruz se prepara para el Festival de Música Barroca con 136 conciertos

Del 17 al 26 de abril Santa Cruz vuelve a ser sede del Festival Internacional de Música Barroca, en donde 59 delegaciones de 18 países brindarán 136 conciertos.

Miguel Ángel Roca Villamontes

14/04/2026 13:02

Escuchar esta nota

Del 17 al 26 de abril, Santa Cruz volverá a ser escenario del Festival Internacional de Música Barroca, que en su décima quinta versión reunirá a 59 delegaciones de 18 países de América, Europa y Asia.

El presidente del directorio de la Asociación Pro Arte y Cultura (APAC), Percy Añez, informó que en esta edición se habilitarán 27 sedes, distribuidas entre la ciudad capital y los pueblos misionales de la Chiquitania.

“Serán 136 conciertos en 10 días, muchos en simultáneo en las misiones y en la ciudad. Hoy se considera este festival como el más grande e importante del mundo, además de contar con la mayor reserva de partituras de música barroca misional”, destacó Añez.

En cuanto a la participación internacional, confirmó que desde ayer comenzaron a arribar delegaciones extranjeras, así como agrupaciones que formarán parte de conciertos de coproducción, en los que músicos internacionales compartirán escenario con artistas locales.

Desde APAC invitaron a la población a asistir a las presentaciones tanto en la capital como en provincias. El ingreso a los conciertos será gratuito y la programación oficial puede descargarse a través de las redes sociales de la institución.

Acá puedes descargar la grilla de los conciertos. 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD