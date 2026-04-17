Dólar referencial del BCB marca récord y llega a Bs 9,63 este 17 de abril

El tipo de tipo de cambio referencial del dólar en Bolivia, establecido por el Banco Central de Bolivia (BCB), alcanzó este viernes 17 de abril su nivel más alto desde su implementación, al cotizarse en Bs 9,63 para la venta.

De acuerdo con el análisis del economista Fernando Romero, este incremento responde principalmente a una fuerte demanda registrada durante la jornada, en la que una entidad financiera realizó compras significativas de divisas.

“La entidad financiera adquirió alrededor de $us 28 millones en 14 operaciones, lo que representó el 53% del volumen total transado en el día. Además, llegó a pagar hasta Bs 9,67 por cada dólar, presionando al alza el tipo de cambio referencial”, explicó Romero.

El analista advierte que la institución financiera podría marcar progresivamente la tendencia del precio del dólar dentro del sistema financiero nacional, en un contexto caracterizado por rigidez cambiaria y baja liquidez de divisas.

En paralelo, el mercado informal refleja una cotización menor, con el dólar paralelo situado en torno a Bs 9,40 para la venta, según el portal dolarhoy.com.

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