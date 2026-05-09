¿Bajó? Así cierra el dólar paralelo y referencial este sábado 9 de mayo en Bolivia

El mercado paralelo de divisas en Bolivia cerró la jornada de este sábado 9 de mayo con una tendencia a la estabilidad, manteniendo el precio del dólar en niveles similares a los registrados al inicio del día, aunque con ligeros ajustes en los márgenes de compra y venta según los portales de referencia.

El portal dolarboliviahoy.com reflejó al cierre de la tarde una cotización de Bs 9.96 para la compra y Bs 9.93 para la venta. Este valor muestra un leve descenso respecto a las 6:00 de la mañana, cuando la compra se situaba en Bs 10 y la venta en Bs 9,96.

Por otro lado, el sitio bolivianblue.net, que realiza actualizaciones frecuentes cada 15 minutos, cerró la jornada con cifras levemente superiores: Bs 9.93 para la compra y Bs 9.93 para la venta.

Cotización Oficial del BCB

Por su parte, el Banco Central de Bolivia (BCB) mantiene la estabilidad en su tabla de valores. Para este sábado, el valor referencial no presenta variaciones respecto al viernes:

Compra: Bs 10.10

Venta: Bs 10.31

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