¡Susto en vivo! Conductora de televisión casi pierde un diente en plena transmisión (Video)

Durante la transmisión del programa matutino de este jueves 16 de abril, la conductora Paulina Mercado protagonizó un inesperado incidente que rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales.

Todo ocurrió cuando, en una de las dinámicas del programa, el invitado Helios Herrera lanzó una bolsa de papel azul con la frase “A volar”, la cual terminó impactando directamente en el rostro de la conductora.

En ese momento, Mercado reaccionó con evidente sorpresa y dolor, llevándose la mano a la boca y exclamando: “Mi diente”.

El hecho generó preocupación inmediata entre sus compañeros de set, entre ellos Mauricio Mancera, quienes se acercaron a preguntarle si se encontraba bien mientras la transmisión continuaba con tensión en el ambiente.

Aunque el susto fue evidente, la situación no pasó a mayores y la conductora fue asistida rápidamente por el equipo del programa.

Sin embargo, el momento no tardó en viralizarse en redes sociales, donde usuarios dividieron opiniones. Mientras algunos mostraron preocupación, otros consideraron que la reacción de la conductora fue exagerada, ya que el objeto involucrado era una bolsa de papel.

Entre los comentarios que circularon en plataformas digitales se leía:

“Es una bolsa, cómo va a perder el diente”

“Creo que exageró un poquito”

“Hasta caen mal con tanto drama”

Tras el incidente, el propio Helios Herrera se disculpó en vivo por lo ocurrido, reconociendo el impacto de la dinámica con una expresión coloquial de sorpresa.

Por su parte, Paulina Mercado restó importancia al hecho y aseguró que se trató de un accidente sin consecuencias: “No pasa absolutamente nada, estoy bien”, comentó entre risas, mientras el equipo retomaba la normalidad del programa.

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