Vecinos de la Colina de San Sebastián, conocida como La Coronilla en Cochabamba, denunciaron la realización de presuntos rituales de brujería nocturnos que incluirían el sacrificio de animales en distintos puntos del área.

Según los testimonios, en el lugar se hallaron restos óseos, latas de bebidas alcohólicas, prendas de vestir y otros objetos. Algunos vecinos relataron que estas prácticas se llevarían a cabo en al menos cuatro sectores, incluso a pocos metros en una zona ubicada entre dos centros educativas.

En un recorrido realizado por un equipo de prensa de Red Uno se evidenció la presencia de restos de ropa incinerada, carbón, botellas y huesos pequeños, lo que refuerza la sospecha de sacrificios de animales.

Los vecinos aclararon que no se trataría de rituales tradicionales como la q’oa a la Pachamama, sino de otras prácticas que aprovechan la vegetación y el aislamiento del lugar.

Controles

Desde la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Cochabamba confirmaron la presencia de elementos que hacen presumir la realización de estos rituales, por lo que anunciaron el refuerzo de controles en la zona. Indicaron que ya se realizaron varias intervenciones, aunque las personas vuelven a ingresar y dejan rastros de sus actividades.

Durante los operativos, las autoridades encontraron principalmente a personas consumiendo bebidas alcohólicas, sin detectar otros delitos flagrantes.

La Coronilla, una apacheta

Por su parte, un curandero explicó que la Coronilla es considerada una “apacheta”, un sitio asociado a creencias espirituales y señaló que algunos rituales pueden incluir el uso de animales con fines de curación o protección, aunque estas prácticas varían según la intención de quienes las realizan.

“Manejar animales ya es de diferente clase; para suerte siempre es con sullus, con animales ya es para curar a los enfermos, para despachar al demonio, en vez del hombre el animal se va pues”, explicó.

Asimismo, indicó que “se usa toda clase de animales, gallinas, palomas, gatos; eso es caso de demonio, cuando uno ya está agarrado, para que eso sea revocado”.

Las autoridades municipales reiteraron que continuarán con los controles para evitar este tipo de actividades y preservar el orden en el lugar.

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