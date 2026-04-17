La diseñadora boliviano-japonesa Arisa Onaga sorprendió en una de las pasarelas más exigentes de Tokio con una colección inspirada en la elegancia, la fuerza y la identidad de las mujeres de pollera.

Nacida en Santa Cruz de la Sierra y con raíces japonesas, Onaga decidió reconectar con su lado boliviano y convertirlo en el corazón de su propuesta para la Bunka Fashion Graduate University.

Hasta entonces, gran parte de su trabajo había estado más ligado a la estética japonesa. Sin embargo, esta vez apostó por destacar elementos profundamente representativos de Bolivia.

De Bolivia a Tokio: la elegancia de las cholitas deslumbra en una pasarela japonesa. Foto Valor Agregado.

Su colección incorporó aguayos, colores intensos, texturas tradicionales y siluetas inspiradas en las cholitas bolivianas, reinterpretadas con una mirada moderna y sofisticada.

El resultado fue una mezcla entre la precisión japonesa y la riqueza cultural boliviana, que llamó la atención del público y despertó curiosidad por conocer más sobre el significado de estas prendas.

Para Onaga, las cholitas representan fortaleza, resiliencia y dignidad. Llevar esa imagen a una pasarela en Japón no solo fue una apuesta estética, sino también una forma de mostrar al mundo el valor cultural de Bolivia.

Diseñadora boliviano-japonesa Arisa Onaga. Foto Valor Agregado.

La diseñadora busca acercar la cultura boliviana a las nuevas generaciones japonesas, no solo a través de la moda, sino también de la historia, las tradiciones y el simbolismo que hay detrás de cada prenda.

Su propuesta demuestra que las culturas pueden encontrarse, dialogar y crear algo nuevo sin perder su esencia.

Mira la programación en Red Uno Play