De Bolivia a Tokio: la elegancia de las cholitas deslumbra en una pasarela japonesa

La diseñadora boliviano-japonesa Arisa Onaga presentó en Tokio una colección inspirada en las cholitas bolivianas, fusionando aguayos, colores andinos y tradición con una estética contemporánea que cautivó al público japonés.
17/04/2026 9:04
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La diseñadora boliviano-japonesa Arisa Onaga sorprendió en una de las pasarelas más exigentes de Tokio con una colección inspirada en la elegancia, la fuerza y la identidad de las mujeres de pollera.
Nacida en Santa Cruz de la Sierra y con raíces japonesas, Onaga decidió reconectar con su lado boliviano y convertirlo en el corazón de su propuesta para la Bunka Fashion Graduate University.
Hasta entonces, gran parte de su trabajo había estado más ligado a la estética japonesa. Sin embargo, esta vez apostó por destacar elementos profundamente representativos de Bolivia.
Su colección incorporó aguayos, colores intensos, texturas tradicionales y siluetas inspiradas en las cholitas bolivianas, reinterpretadas con una mirada moderna y sofisticada.
El resultado fue una mezcla entre la precisión japonesa y la riqueza cultural boliviana, que llamó la atención del público y despertó curiosidad por conocer más sobre el significado de estas prendas.
Para Onaga, las cholitas representan fortaleza, resiliencia y dignidad. Llevar esa imagen a una pasarela en Japón no solo fue una apuesta estética, sino también una forma de mostrar al mundo el valor cultural de Bolivia.
La diseñadora busca acercar la cultura boliviana a las nuevas generaciones japonesas, no solo a través de la moda, sino también de la historia, las tradiciones y el simbolismo que hay detrás de cada prenda.
Su propuesta demuestra que las culturas pueden encontrarse, dialogar y crear algo nuevo sin perder su esencia.
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