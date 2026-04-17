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Así marcha la clasificación sudamericana al Mundial de Clubes 2029: hay dos clubes bolivianos

Aún en etapa inicial, el ranking tiene a equipos bolivianos dentro de los primeros 50, pero lejos de la zona de clasificación.

Martin Suarez Vargas

17/04/2026 10:35

Chelsea, el actual campeón del Mundial de Clubes. Foto: FIFA.
Bolivia.

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La Copa Libertadores 2026 ya disputó sus primeras dos fechas de la fase de grupos, dejando señales iniciales sobre los equipos que se perfilan como candidatos al título, cuya final se jugará en noviembre en Montevideo.

Pero más allá de la lucha por el trofeo, estas jornadas también son clave para el ranking rumbo al Mundial de Clubes 2029, que otorgará cupos a los equipos más regulares del continente en un periodo de cuatro años. Según el sistema vigente, Sudamérica tendrá seis plazas: cuatro para los campeones de la Libertadores (siempre que sean distintos) y dos mediante el ranking Conmebol.

El sistema de puntuación contempla tres puntos por victoria, uno por empate y bonificaciones por avanzar de fase, tomando en cuenta únicamente el rendimiento en la Libertadores. Además, no pueden clasificarse más de dos equipos del mismo país, salvo que sean campeones.

En ese contexto, los clubes brasileños dominan la tabla, con Flamengo (ya clasificado) y Palmeiras en lo más alto. También destacan Liga de Quito, Estudiantes de La Plata y Racing Club.

En cuanto a Bolivia, aparecen Bolívar y Always Ready, aunque por ahora lejos de los puestos de clasificación directa.

Así está el ranking Conmebol rumbo al Mundial de Clubes 2029:

  1. • Flamengo (clasificado) 54 puntos
  2. • Palmeiras 53 puntos
  3. • Liga de Quito 44 puntos
  4. • Estudiantes (LP) 35 puntos
  5. • Racing 35 puntos
  6. • São Paulo 25 puntos
  7. • Peñarol 24 puntos
  8. • Vélez 24 puntos
  9. • River Plate 23 puntos
  10. • Botafogo 21 puntos
  11. • Cerro Porteño 20 puntos
  12. • Libertad 20 puntos
  13. • Universitario 19 puntos
  14. • Independiente del Valle 18 puntos
  15. • Nacional 17 puntos
  16. • Atlético Nacional 17 puntos
  17. • Internacional 17 puntos
  18.  Bolívar 16 puntos
  19. • Fortaleza 15 puntos
  20. • Central Córdoba (SdE) 14 puntos
  21. • Sporting Cristal 13 puntos
  22. • Universidad de Chile 13 puntos
  23. • Bahía 10 puntos
  24. • Barcelona 10 puntos
  25. • Corinthians 9 puntos
  26. • Boca Juniors 9 puntos
  27. • Independiente Rivadavia 9 puntos
  28. • Bucaramanga 9 puntos
  29. • San Antonio Bulo Bulo 9 puntos
  30. • Colo Colo 8 puntos
  31. • Olimpia 8 puntos
  32. • Alianza Lima 8 puntos
  33. • Coquimbo Unido 7 puntos
  34. • Rosario Central 7 puntos
  35. • Talleres 7 puntos
  36. • Lanús 6 puntos
  37. • Platense 6 puntos
  38. • Cruzeiro 6 puntos
  39. • Mirassol 6 puntos
  40. • Universidad Central Venezuela 6 puntos
  41. • Universidad Católica 6 puntos
  42. • La Guaira 5 puntos
  43. • Fluminense 4 puntos
  44. • Independiente Medellín 4 puntos
  45. • Independiente Santa Fe 4 puntos
  46. • Deportes Tolima 4 puntos
  47. • Carabobo 4 puntos
  48. • Junior 4 puntos
  49. • Cusco 3 puntos
  50. Always Ready 3 puntos
  51. • Deportivo Táchira 3 puntos

Por ahora, los equipos bolivianos siguen en carrera, pero necesitan sumar con regularidad para acercarse a los puestos de clasificación.

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