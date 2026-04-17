Así marcha la clasificación sudamericana al Mundial de Clubes 2029: hay dos clubes bolivianos

La Copa Libertadores 2026 ya disputó sus primeras dos fechas de la fase de grupos, dejando señales iniciales sobre los equipos que se perfilan como candidatos al título, cuya final se jugará en noviembre en Montevideo.

Pero más allá de la lucha por el trofeo, estas jornadas también son clave para el ranking rumbo al Mundial de Clubes 2029, que otorgará cupos a los equipos más regulares del continente en un periodo de cuatro años. Según el sistema vigente, Sudamérica tendrá seis plazas: cuatro para los campeones de la Libertadores (siempre que sean distintos) y dos mediante el ranking Conmebol.

El sistema de puntuación contempla tres puntos por victoria, uno por empate y bonificaciones por avanzar de fase, tomando en cuenta únicamente el rendimiento en la Libertadores. Además, no pueden clasificarse más de dos equipos del mismo país, salvo que sean campeones.

En ese contexto, los clubes brasileños dominan la tabla, con Flamengo (ya clasificado) y Palmeiras en lo más alto. También destacan Liga de Quito, Estudiantes de La Plata y Racing Club.

En cuanto a Bolivia, aparecen Bolívar y Always Ready, aunque por ahora lejos de los puestos de clasificación directa.

Así está el ranking Conmebol rumbo al Mundial de Clubes 2029:

• Flamengo (clasificado) 54 puntos • Palmeiras 53 puntos • Liga de Quito 44 puntos • Estudiantes (LP) 35 puntos • Racing 35 puntos • São Paulo 25 puntos • Peñarol 24 puntos • Vélez 24 puntos • River Plate 23 puntos • Botafogo 21 puntos • Cerro Porteño 20 puntos • Libertad 20 puntos • Universitario 19 puntos • Independiente del Valle 18 puntos • Nacional 17 puntos • Atlético Nacional 17 puntos • Internacional 17 puntos Bolívar 16 puntos • Fortaleza 15 puntos • Central Córdoba (SdE) 14 puntos • Sporting Cristal 13 puntos • Universidad de Chile 13 puntos • Bahía 10 puntos • Barcelona 10 puntos • Corinthians 9 puntos • Boca Juniors 9 puntos • Independiente Rivadavia 9 puntos • Bucaramanga 9 puntos • San Antonio Bulo Bulo 9 puntos • Colo Colo 8 puntos • Olimpia 8 puntos • Alianza Lima 8 puntos • Coquimbo Unido 7 puntos • Rosario Central 7 puntos • Talleres 7 puntos • Lanús 6 puntos • Platense 6 puntos • Cruzeiro 6 puntos • Mirassol 6 puntos • Universidad Central Venezuela 6 puntos • Universidad Católica 6 puntos • La Guaira 5 puntos • Fluminense 4 puntos • Independiente Medellín 4 puntos • Independiente Santa Fe 4 puntos • Deportes Tolima 4 puntos • Carabobo 4 puntos • Junior 4 puntos • Cusco 3 puntos Always Ready 3 puntos • Deportivo Táchira 3 puntos

Por ahora, los equipos bolivianos siguen en carrera, pero necesitan sumar con regularidad para acercarse a los puestos de clasificación.

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