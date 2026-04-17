Así marcha la clasificación sudamericana al Mundial de Clubes 2029: hay dos clubes bolivianos

Aún en etapa inicial, el ranking tiene a equipos bolivianos dentro de los primeros 50, pero lejos de la zona de clasificación.
17/04/2026 10:35
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La Copa Libertadores 2026 ya disputó sus primeras dos fechas de la fase de grupos, dejando señales iniciales sobre los equipos que se perfilan como candidatos al título, cuya final se jugará en noviembre en Montevideo.
Pero más allá de la lucha por el trofeo, estas jornadas también son clave para el ranking rumbo al Mundial de Clubes 2029, que otorgará cupos a los equipos más regulares del continente en un periodo de cuatro años. Según el sistema vigente, Sudamérica tendrá seis plazas: cuatro para los campeones de la Libertadores (siempre que sean distintos) y dos mediante el ranking Conmebol.
El sistema de puntuación contempla tres puntos por victoria, uno por empate y bonificaciones por avanzar de fase, tomando en cuenta únicamente el rendimiento en la Libertadores. Además, no pueden clasificarse más de dos equipos del mismo país, salvo que sean campeones.
En ese contexto, los clubes brasileños dominan la tabla, con Flamengo (ya clasificado) y Palmeiras en lo más alto. También destacan Liga de Quito, Estudiantes de La Plata y Racing Club.
En cuanto a Bolivia, aparecen Bolívar y Always Ready, aunque por ahora lejos de los puestos de clasificación directa.
Así está el ranking Conmebol rumbo al Mundial de Clubes 2029:
Por ahora, los equipos bolivianos siguen en carrera, pero necesitan sumar con regularidad para acercarse a los puestos de clasificación.
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