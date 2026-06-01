Omar Vargas brilla en el Guadalquivir Junior Open

El tenista beniano Omar Vargas fue el gran protagonista del Guadalquivir Junior Open que se llevó adelante en Tarija al consagrarse bicampeón en la categoría Sub-16.

Durante la semana se disputó el tercer torneo internacional juvenil de los cuatro que habrá en el país por la Gira Cosat (Sub-16 y Sub-14) y el ITF World Tennis Tour Juniors (Sub-18).

El último certamen será el Jenecherú Junior Open que comenzó este fin de semana con la qualy (clasificación) en las canchas del Club de Tenis Santa Cruz.

Figura

Vargas, uno de los más destacados del país y que se forma en la Academia Lagartos de Trinidad, sacó la cara por Bolivia con los títulos que conquistó en singles y dobles en las canchas del Club de Tenis Tarija.

En la modalidad individual fue el primer sembrado y en primera ronda ganó al boliviano Mathias Airoldi (un doble 6-0), en octavos de final derrotó al nacional Sebastián Pettit (6-4 y 7-5), en cuartos de final superó al brasileño Mateo Fernández (7-6 y 6-3) y en semifinales se impuso sobre el boliviano Sebastián Chang (7-6 y 6-1).

La gran final fue contra el boliviano Ramiro Pacheco, a quien venció por 6-0 y 7-6.

En el torneo por parejas hizo dupla con Chang y fueron los segundos favoritos.

En primera ronda vencieron a los brasileños Bernardo Chiaratti y Enrico Yacobian (un doble 6-3), en cuartos triunfaron sobre el nacional Rafael Benítez y el brasileño Guilherme Duarte (6-1 y 6-2) y en “semis” ganaron a los brasileños Mateo Fernández y Miguel Ferraz (7-6 y 6-1).

La lucha por la corona fue ante bolivianos Samuel Glogau y Emmanuel Paz, a quienes derrotaron por un doble 6-4.

Bolivia destacó en otras dos categorías al obtener el título con Carolina Vaca y su compañera paraguaya Jimena Jiménez (Sub-16), y con Farid Marañon y el argentino Otto Stenberg (Sub-14).

Otros vencedores

Las demás categorías fueron ganadas por tenistas extranjeros.

Los campeones de singles son: el brasileño Pietro Gava y la argentina Mia Brayotta (en Sub-18); la paraguaya Jimena Jiménez (Sub-16), el brasileño Enrico Evangelisti y la venezolana Isabella Talamo (ambos en Sub-14).

Mientras que los vencedores de dobles fueron: las colombianas Antonella Esquivel con Emanuela Lares y los brasileños Joao Galhardo con Mateus Nogueira (Sub-18); y Talamo con la venezolana Miranda Fuentes (Sub-14).

Mira la programación en Red Uno Play