Comienza junio y el planeta se prepara para vivir el Mundial 2026

El mes de junio comenzó y con él llega uno de los eventos deportivos más esperados del planeta: la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026. La cuenta regresiva terminó y, desde el próximo 11 de junio, millones de aficionados vivirán la emoción del torneo más importante del fútbol internacional.

La edición 2026 será histórica por varias razones. Por primera vez, la Copa del Mundo se disputará de manera conjunta en tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Además, contará con un formato ampliado que reunirá a más selecciones y un total de 104 partidos, convirtiéndose en el Mundial más extenso de todos los tiempos.

El encuentro inaugural está programado para el 11 de junio y enfrentará a México y Sudáfrica desde las 15:00. A partir de esa fecha habrá actividad todos los días del mes, con jornadas que incluirán desde dos hasta seis encuentros, especialmente en la recta final de la fase de grupos.

Las selecciones sudamericanas clasificadas para esta cita mundialista son Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay, Colombia y Paraguay, que buscarán dejar en alto el nombre del continente frente a las principales potencias del fútbol mundial.

Los dieciseisavos de final comenzarán el 28 de junio y marcarán el inicio de las rondas de eliminación directa, mientras que la gran final está prevista para el 19 de julio. Los aficionados podrán seguir diferentes encuentros de la Copa del Mundo a través de Red Uno de Bolivia, que llevará las emociones del torneo a los hogares bolivianos.

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