Goles eternos: la tarde en que Garrincha silenció a todo Chile

El Mundial de Chile 1962 regaló partidos inolvidables, pero pocos quedaron tan marcados en la memoria del fútbol como la semifinal entre Brasil y Chile. Aquel 13 de junio, más de 76 mil espectadores colmaron el Estadio Nacional de Santiago para presenciar un duelo cargado de emoción entre la selección anfitriona y la poderosa Verdeamarela.

Brasil llegaba con una preocupación enorme: la ausencia de Pelé, quien había sufrido una lesión durante el torneo. Sin embargo, cuando parecía que la Canarinha podía perder fuerza, apareció Mané Garrincha, conocido como el “Ángel de las piernas torcidas”, para convertirse en el gran protagonista de la tarde. El histórico extremo anotó dos goles y lideró la victoria brasileña por 4-2 sobre Chile. Los otros tantos fueron obra de Vavá, mientras que Jorge Toro y Leonel Sánchez descontaron para los locales.

Aquel triunfo permitió que Brasil avanzara a la final del campeonato y mantuviera vivo el sueño de defender el título conquistado cuatro años antes en Suecia. Días después, la selección brasileña derrotó a Checoslovaquia por 3-1 en Santiago y se consagró campeona del mundo por segunda vez consecutiva.

Por su parte, Chile firmó la mejor actuación mundialista de su historia. Tras caer en semifinales, la selección local logró quedarse con el tercer puesto al vencer 1-0 a Yugoslavia en el partido por el podio. Además, Leonel Sánchez terminó como uno de los máximos goleadores del torneo con cuatro anotaciones.

El Mundial de 1962 terminó consagrando a Brasil como bicampeón del mundo, mientras que Chile alcanzó un histórico tercer lugar ante su gente. Pero aquella semifinal quedó inmortalizada por la actuación de Garrincha, quien transformó una tarde de fútbol en una de las páginas más legendarias de la Copa del Mundo.

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